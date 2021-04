Ibrahimovic, le lion a encore faim: "Soit on a des qualités, soit on n'en a pas"

Le Suédois, qui a prolongé son contrat avec le Milan AC, s'est exprimé sur le site du club milanais.

Toujours aussi efficace, malgré des blessures récurrentes, Zlatan Ibrahimovic (39 ans, 25 matchs et 17 buts toutes compétitions cette saison) a prolongé son contrat jusqu'en juin 2022 avec le Milan AC. Déterminé, l'attaquant suédois affirme avoir toujours la rage de vaincre.

"Même si quelqu'un avait des doutes avant mon retour à cause de mon âge, j'ai montré que l'âge n'a pas d'importance, tout est dans la tête. Si vous êtes prêt à faire certaines choses, vous pouvez le faire, ma mentalité est que vous devez toujours vous améliorer et faire de votre mieux. Soit vous avez de la qualité sur le terrain, soit vous n'en avez pas, je ne pense pas que cela disparaisse. Il faut être en bonne forme physique et être en mesure de faire ses propres affaires. Ensuite, j'adapte mon jeu pour l'équipe, j'essaie d'aider autant que je peux", a indiqué le buteur scandinave pour le site officiel du club lombard.