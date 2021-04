Krépin Diatta toujours absent avec Monaco

Touchés par la Covid-19, Krépin Diatta et Eliot Matazo seront absents pour affronter le SCO Angers ce dimanche (17h) avec l'AS Monaco.

Krépin Diatta n'est toujours pas là. Après avoir contacté le coronavirus il y a quelques jours, l'ancien Brugeois n'est pas encore opérationnel. Pour preuve, il ne fait pas partie des joueurs convoqués par Niko Kovac pour le déplacement de l'AS Monaco à Angers demain. C'est le troisième match consécutif manqué par le joueur de 22 ans.

C'est également le cas pour le jeune belge Eliot Matazo. L'ancien de Neerpede, qui commençait à grapiller du temps de jeu avec le club de la principauté ces dernières semaines, est coupé dans son élan. Il a également été contaminé par la Covid-19 la semaine dernière et n'est pas disponible pour la rencontre.

Monaco devra donc faire sans eux pour affronter le SCO. Face aux Angevins, les Monégasques feraient mieux de l'emporter s'il veulent encore croire au sacre final. À cinq journées de la fin, l'ASM est à quatre points du Paris Saint-Germain (1er) et à deux unités de Lille (2ème). La course au titre est plus que jamais indécise.