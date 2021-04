🎥 Eric Cantona évoque son célèbre "high-kick" à un spectateur: "J'aurais dû frapper plus fort"

Dans le cadre de la promotion d'un film, The United Way, retraçant l'histoire moderne de Manchester United depuis la catastrophe aérienne de Munich en 1958, l'ancien attaquant est revenu sur un moment fort de sa carrière.

Eric Cantona est revenu sur un moment fort, lorsqu'il avait frappé un supporter de Crystal Palace d'un "high-kick" en janvier 1995. Fidèle à son style, le Français exprime carrément un regret. "J'ai été insulté des milliers de fois et je n'ai jamais réagi, mais parfois on est fragile. J'ai un regret. J'aurais aimé lui donner un coup de pied encore plus fort. Je ne l'ai pas frappé assez fort. J'ai été banni pendant neuf mois. Ils (les dirigeants anglais, ndlr) voulaient que je sois un exemple", a assuré l'ancien attaquant des Reds Devils.