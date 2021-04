Officiel : Le joueur de la saison en Championship est connu

Leader de Championship avec cinq points d'avance sur Watford, à deux journées de la fin, Norwich City est assuré depuis quelques jours de jouer en Premier League la saison prochaine. Et Emiliano Buendia fait partie des grands artisans de la magnifique saison des Canaries.

L'ailier droit a inscrit 14 buts et délivré 17 passes décisives en 37 matchs de championnat. L'Argentin a donc été élu joueur de la saison en Championship.

.@EM10Buendia, take a bow! ⭐️



The @NorwichCityFC man is officially the @SkyBetChamp Player of the Season!#EFL | #EFLAwards pic.twitter.com/bCU6v5vebP