🎥 Le coup de tête gagnant du portier de Saragosse

Cristian Alvarez a surgi pour offrir un point à son équipe... à la 97e minute de jeu.

À 35 ans et après 305 matchs au plus haut niveau, Cristian Alvarez a inscrit le tout premier but de sa carrière, vendredi soir, en division 2 espagnole. Alors que le Real Saragosse était mené, le portier argentin est allé planter un coup de tête décisif dans le rectangle adverse pour offrir le partage à son équipe sur la pelouse de Lugo (2-2).

Un partage qui permet à Saragosse, 15e de conserver une belle avance sur la zone rouge, mais qui ne fait pas les affaires de Lugo, 21e et avant dernier. Le Deportivo aurait pu grimper à la 18e place en cas de succès.