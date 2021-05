Un joueur de la Juventus défend Cristiano Ronaldo

Le Portugais est critiqué depuis quelques semaines, mais il peut compter sur le soutien de ses coéquipiers.

Arrivé à la Juventus Turin en 2019, le milieu de terrain Adrien Rabiot (26 ans, 30 matchs et 2 buts en Serie A cette saison) a ainsi l'opportunité d'évoluer avec l'attaquant Cristiano Ronaldo (36 ans, 30 matchs et 27 buts en Serie A cette saison) depuis quasiment deux ans. Et sans surprise, l'ancien Parisien a été impressionné par la mentalité de l'international portugais.

"Depuis que je côtoie Cristiano, il fait preuve d’une très grande rigueur dans son travail au quotidien. On se répète souvent à son sujet, mais il n’y a pas de secret. Certes il possède très certainement un talent naturel, mais il n’y a pas que ça, ça serait trop facile. Il a également l’intelligence de bien connaître son corps. A trente-six ans, il sait exactement comment il doit gérer ses efforts. Ça ne s’apprend pas, c’est un état d’esprit, une question de volonté. C’est ça que je puise chez lui au quotidien, cette volonté de rester focus sur ses performances sportives. A son âge, il joue quasiment tous les matchs, ce qui engrange de la fatigue, une véritable dépense énergétique et pourtant il répond toujours présent. Sa détermination à toute épreuve est exemplaire", a confié le Français pour le site Billion Keys.