Lautaro a failli quitter l'Inter pour le Barça: "J'en avais même parlé avec Messi"

Un peu plus d'un an plus tard, il est champion d'Italie et il ne regrette absolument d'être resté en Lombardie.

Aux côtés de Romelu Lukaku, Lautaro Martinez a réalisé une saison canon pour permettre à l'Inter de renouer avec le titre de champion d'Italie. Et pourtant, l'histoire aurait pu être bien différente pour l'attaquant argentin. Régulièrement cité au Barça l'an dernier, il confirme que les rumeurs n'étaient pas infondées. "J'étais très proche de signer au Barça et j'en avais même discuté avec Lionel Messi", explique-t-il dans un entretien accordé à ESPN Argentina. Mais il a finalement pris la décision de rester à Milan. "Le Barça avait des soucis financiers à cause de la pandémie et j'ai décidé de rester. Et aujourd'hui, on est champion d'Italie et ça démontre que c'était le bon choix", se réjouit Lautaro Martinez.





