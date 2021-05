Benjamin Nicaise évoque l'avenir de Raskin et Bodart : "Aucun club belge ne peut refuser de grosse offre"

Les prolongations de contrat de Nicolas Raskin et Arnaud Bodart ont fait parler ces dernières semaines - de manière infondée, affirme Benjamin Nicaise.

Le directeur technique du Standard de Liège, Benjamin Nicaise, était présent sur le plateau de La Tribune ce lundi pour évoquer la situation du club et notamment s'étendre sur le sujet des jeunes et de leur importance à Sclessin. "C'était mon rôle : quand l'entraîneur voulait renvoyer quelques jeunes en Espoirs, j'étais là pour le convaincre qu'il fallait les garder en équipe A. J'ai convaincu le coach, en août, de garder Balikwisha", explique-t-il. "Oui, certains passent entre les mailles, comme Arthur Théate, dont on a estimé qu'il n'aurait pas de temps de jeu chez nous. Il a trouvé l'instinct de survie pour faire une superbe saison et on est content pour lui".

Quant aux fers de lance de la formation, Arnaud Bodart et Nicolas Raskin, leur prolongation fait débat. Mais contrairement aux rumeurs, Nicaise affirme qu'ils n'ont rien "refusé" : "C'est 100% faux. J'ai été surpris, c'est Raskin qui m'en a parlé. Nous n'avons même pas entamé les négociations. Il faudra réussir à les conserver", concède le directeur technique du Standard. "Actuellement, aucun club belge ne peut se permettre de refuser une belle offre. Nous n'avons pas les droits TV de la France et l'Angleterre".