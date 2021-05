🎥 Cinq moments forts de la carrière de Steven Defour

À 33 ans, Steven Defour a décidé de définitivement rangé ses crampons. Rideau donc, sur une carrière de plus de 15 ans au plus haut niveau. Du Standard à Burnley, retour sur cinq moments qui auront marqué sa carrière.

Le Standard champion, 25 ans après

Si Steven Defour n'est plus en odeur de sainteté dans le cœur des supporters du Standard, il n'en a pas moins marqué l'histoire avec les Rouches. Arrivé en provenance de Genk à 18 ans à peine, il s'y impose directement et enfile même rapidement le brassard de capitaine. Véritable leader du vestiaire liégeois malgré son jeune âge, il est l'un des hommes forts du sacre conquis par le Standard en 2008. Après 25 ans d'attente, Sclessin et la ville de Liège sont en fusion. "Le meilleur moment de ma carrière", disait encore, il y a quelques semaines, le désormais néo-retraité.

Son but en Ligue des Champions

Après avoir collecté les trophées avec le Standard (deux titres, deux Supercoupes, une Coupe) c'est à Porto que Steven Defour décide de poursuivre sa carrière. Un choix qui lui permettra d'ajouter deux sacres de champion du Portugal à sa besace, mais il en profite aussi pour inscrire son premier et unique but en Ligue des Champions. Sur la pelouse du Dinamo Zagreb, le 18 septembre 2012 (victoire 0-2 des Dragons).

Glasgow et Zagreb avec les Diables

Clin d'œil du destin, Steven Defour a peut-être livré la meilleure prestation de sa carrière internationale sur la pelouse du Stade Maksimir de Zagreb, là même où il avait inscrit son but en Ligue des Champions. Impérial dans l'entrejeu des Diables Rouges, Steven Defour avait muselé Luka Modric dans un match qui avait permis à la Belgique d'assurer son ticket pour le Mondial 2014. Un mois plus tôt, Steven Defour avait inscrit le but le plus précieux de son aventure diabolique, à Glasgow (victoire 0-2 de la Belgique contre l'Ecosse).

Une qualification étriquée avec Anderlecht

Vice-champion de Belgique et finaliste de la Coupe, Steven Defour n'a pas remporté de trophée avec le Sporting d'Anderlecht. Mais il a quand même connu quelques belles heures sur la scène européenne avec les Mauves. À l'image de cette qualification pour les huitièmes de finale que les Mauves étaient allés chercher, au bout du suspense, sur la pelouse de l'Olympiakos. C'est Frank Acheampong qui inscrit les deux buts qui permettent au Sporting de passer le cap, avec Steven Defour à l'assist sur le but du break.

Un chef-d'oeuvre contre Manchester United

Après la Belgique et le Portugal, Steven Defour a aussi connu les joies de la Premier League. Il est resté trois ans à Burnley où, malgré de sérieux pépins physiques, il a disputé 58 rencontres, inscrit trois buts et distillé huit assists. Et le Boxing Day 2017 restera sans doute à jamais gravé dans la mémoire de l'ancien Diable Rouge. Ce jour-là, il avait délivré un somptueux coup-franc pour permettre aux Clarets de faire jeu égal avec Manchester United.