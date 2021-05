Andreas Pereira: "Les Diables? Roberto Martinez m'a dit que la porte était toujours ouverte"

Il a déjà joué avec la Seleçao, mais pourrait encore opter pour les Diables Rouges.

International belge (des U15 aux U17) puis Brésilien (U20 et U23) chez les jeunes, Andreas Pereira compte une cap avec l'équipe A du Brésil. Il avait joué 20 minutes lors d'un match amical contre le Salvador, en septembre 2019.

Mais comme il s'agissait d'un match amical, il peut toujours opter pour les Diables Rouges. "Ça reste un choix difficile", explique-t-il à Eleven Sports. "J'avais été appelé par la sélection brésilienne et je suis toujours en contact. Mais Roberto Martinez m'a aussi appelé et il m'a dit que si je voulais jouer pour la Belgique, la porte était toujours ouverte."

Mais avant de penser à éventuellement honorer une nouvelle sélection, que ce soit avec la Belgique ou le Brésil, Andreas Pereira veut s'imposer en club. "Je dois d'abord jouer, c'est le plus important. C'est difficile de sélectionner quelqu'un qui ne joue pas assez de minutes. Mais si Roberto Martinez m'a appelé et qu'il a montré son intérêt, c'est qu'il me considère comme une option", conclut-il.

Cette saison, le milieu de terrain belgo-brésilien a cumulé un peu plus de 700 minutes de jeu, pour quatre assists et un but, avec la Roma, où il est prêté par Manchester United.