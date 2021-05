Scott Carson retrouve la Premier League, dix ans après

Pep Guardiola a décidé de faire tourner ce vendredi et Scott Carson en est le grand bénéficiaire.

Zack Steffen et Ederson ne joueront pas ce vendredi avec Manchester City qui dispute à Newcastle, son tout premier match en tant que champion d'Angleterre 2020-2021. C'est à Scott Carson que Pep Guardiola a décidé de confier les cages des Sky Blues ce vendredi.

Un petit événement pour le portier anglais, âgé de 35 ans. Scott Carson est prêté par Derby County depuis deux saisons et n'a pas encore joué le moindre match officiel avec les Sky Blues. Ce vendredi, il retrouve la Premier League dix ans après. Il n'avait plus joué un match au plus haut niveau du foot anglais depuis le 22 mai 2011. Depuis, il avait évolué en Super Lig turque et Championship, mais plus en Premier League.