Brighton et West Ham partagent la mise, Percy Tau décisif

Brighton recevait West Ham à l'occasion de la 36e journée de Premier League.

Déjà sauvés et assurés de Premier League la saison prochaine, Brighton et Leandro Trossard (titulaire) recevaient West Ham qui est toujours en course pour accrocher l'Europe.

Il fallait attendre la fin de partie pour voir des buts. Danny Welbeck (84e), bien servi par Percy Tau, ouvrait le score pour les Seagulls qui pensaient tenir leurs 9e victoire de la saison. Mais Saïd Benrahma (87e) égalisait pour les Hammers quelques minutes plus tard.

Avec ce point arraché, West Ham reste au contact de Liverpool au classement.