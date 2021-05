Incendie volontaire et explosion au domicile du président du Celtic !

Le club écossais a vécu une saison dramatique. Les Vert et Blanc ont vu les Glasgow Rangers s'emparer facilement du titre et ont été éjectés en Europa League. Aucun trophée à l'issue de la saison et les supporters sont en colère.

La police écossaise a indiqué mardi qu’elle avait ouvert une enquête après un incendie volontaire qui avait provoqué une explosion au domicile du président du Celtic Glasgow Peter Lawwell, dans la nuit de mardi à mercredi. La maison et des voitures du dirigeant ont subi des dégâts importants et le président des Bhoys et sa famille ont quitté précipitamment leur domicile. La police écossaise a indiqué considérer qu’il s’agissait d’un incendie volontaire, des images de caméras de surveillance montrant un homme habillé en noir et avec la tête recouverte d’une capuche, versant de l’accélérateur liquide sur les véhicules stationnés dans le garage.

This is sheer madness

Peter Lawwell House

Whoever did this needs caught pic.twitter.com/6qMPCPeyjm — Celtic Collectibles (@CollectCelticFC) May 19, 2021"

"C’est un acte irresponsable qui a détruit trois voitures et a provoqué des dégâts importants au garage de la propriété", a déclaré l’inspectrice Susie Cairns. "Les conséquances auraient pu être tellement plus graves, mais heureusement personne n'a été blessé pendant cet incident", a-t-elle ajouté en lançant un appel à temoin.







Lawwell n’est plus président du Celtic que pour quelques semaines, puisqu’il avait annoncé en janvier qu’il quitterait son poste fin juin. Il sera remplacé par Dominic McKay, ancien président de la Fédération écossaise de rugby.