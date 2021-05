L'ancien adjoint de Roberto Martinez ira à l'Euro 2020 avec l'Angleterre

Son nom était moins célèbre que celui de Thierry Henry, mais son travail pas moins important : Graeme Jones, adjoint de Roberto Martinez de 2016 à 2018, intègre le staff de Gareth Southgate pour l'Euro 2020.

Graeme Jones (51 ans) va à nouveau goûter à une grande compétition : après avoir atteint la 3e place du Mondial 2018 avec les Diables Rouges, l'ancien adjoint de Roberto Martinez (qu'il a également accompagné à Wigan et Everton) participera à l'Euro 2020 en tant qu'adjoint de Gareth Southgate.

Entre temps, Jones était passé par West Bromwich Albion et Luton Town dans les rôles d'adjoint et d'entraîneur de terrain. Il avait signé à Newcastle United en janvier dernier, toujours en tant qu'adjoint, et retournera chez les Magpies après l'Euro. S'il croise la route des Diables Rouges, nul doute que l'ancien bras droit de Martinez aura des conseils précieux pour cette Angleterre ... qu'il a battue deux fois en 2018.