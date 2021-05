Bayern Munich : Jérôme Boateng adresse un message d'adieu

Une page se tourne au Bayern Munich.

Présent au Bayern Munich depuis 2011, Jérôme Boateng quitte la Bavière dix ans plus tard. Le défenseur central a fait ses adieux au club lors d'un long message publié sur Twitter.

"Il y a beaucoup de pages à remplir après dix ans au FC Bayern. Quand je suis arrivé ici, c'était mon objectif d'affronter les meilleurs du monde, de jouer en Ligue des Champions et de devenir un titulaire au club, mais honnêtement, je n'aurais jamais pu rêver de tout ce que nous avons accompli durant les dix dernières années. En regardant en arrière, cela me semble encore irréel. J'ai eu la chance de travailler avec tant de talents, tant de super personnes sur comme en dehors du terrain. Je suis plus que reconnaissant d'avoir eu la chance de le faire et beaucoup gagner. Merci à tous ceux qui m'ont supporter durant toutes ces années, dans les hauts comme dans les bas, lors des blessures, quand même tout le monde ne croyait pas en moi. J'ai reçu tant de messages et de voeux lors des derniers jours qui m'ont vraiment submergé (...) Munich est devenu ma deuxième maison et sera toujours dans mon coeur. Je suis excité pour le prochain chapitre".