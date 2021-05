L'ex-Mauve James Lawrence forcé de déclarer forfait pour l'Euro 2020

James Lawrence (28 ans), sélectionné par Robert Page (qui remplace Ryan Giggs à la tête du Pays de Galles suite aux démêlés de ce dernier avec la justice) pour l'Euro 2020, n'en sera finalement pas : le défenseur central de Sankt Pauli s'est blessé. L'ancien d'Anderlecht (2018) est remplacé par Tom Lockyer, joueur de Luton Town.

