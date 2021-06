José Mourinho confie avoir refusé de devenir sélectionneur de l'Angleterre et du Portugal

Remercié par Tottenham en avril et embauché dans la foulée par la Roma, le technicien lusitanien va diriger son dixième club à partir de cet été.

José Mourinho possède un CV impressionnant. Le Special One aurait pu ajouter deux sélections, mais il a décliné les propositions. "On m'a déjà proposé de prendre les rênes de l'Angleterre quand j'ai quitté Chelsea mais j'ai réalisé que c'était trop tôt pour moi. Puis on m'a offert le Portugal quand j'étais au Real Madrid. C'était une offre folle pour un travail à temps partiel. C'est le genre de travail que je pense apprécier plus tard", a confié le coach portugais au Sun.