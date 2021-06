Daouda Peeters prêt à forcer son destin à Turin?

Le jeune Belge a un bon de sortie, mais il pourrait rester à la Juve...

À 22 ans, Daouda Peeters est peut-être à la croisée des chemins. Arrivé à la Juventus il y a deux ans et demi, le milieu de terrain belge a, jusqu'ici, dû se contenter d'une apparition avec l'équipe A et a essentiellement défendu les couleurs de l'équipe U23 turinoise.

La Vieille Dame serait prête à le laisser partir cet été et Lorient, Zulte Waregem et le Cercle de Bruges sont sur les rangs pour l'accueillir. Mais il pourrait aussi rester à Turin. Selon les informations du Belang van Limburg, Daoua Peeters a eu la confirmation qu'il allait participer à la préparation avec l'équipe A de la Juve et souhaiterait tenter sa chance avant de songer à un éventuel départ.