Robin Gosens homme du match de Portugal-Allemagne : "Je n'oublierai jamais cette soirée"

Après une rencontre compliquée face à la France, le latéral gauche de la Mannschaft s'est montré intraitable face aux Portugais.

Robin Gosens a été élu homme du match lors du choc entre l'Allemagne et le Portugal. Le latéral gauche a été un des joueurs-clés de la rencontre puisqu'il est impliqué dans deux des quatre buts de la Mannschaft avec un but et une passe décisive.

Encore inconnu il y a quelques années, Gosens est devenu un pilier de l'Atalanta et a intégré le onze de la sélection allemande : "Cette victoire face au Portugal signifie beaucoup pour moi. C'est énorme et indescriptible quand on regarde mon parcours. Je n'oublierai jamais cette soirée. Le sélectionneur m'a donné beaucoup de confiance, cela me permet de m'exprimer sur le plan offensif", a-t-il expliqué après la rencontre.