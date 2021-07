🎥 2000, 2016: quand la Squadra jouait les trouble-fêtes contre les Diables

C'est un défi de taille qui attend les Diables Rouges ce soir: la Belgique n'a jamais battu la Squadra dans un grand tournoi. C'est la troisième fois que Belgique et Italie s'affrontent dans un Euro et les deux confrontations précédentes ne laissent pas de grands souvenirs aux supporters belges.

En 1980, sur la route de ce qui reste (jusqu'ici) leur unique finale continentale, les Diables Rouges avaient tenu tête à l'Italie en phase de groupes. Mais ça c'était nettement moins bien passé lors des Euros 2000 et 2016.

Euro 2000: le réalisme italien

Après une victoire inaugurale contre la Suède, les Diables Rouges de Robert Waseige sont dans une position favorable et le match contre la Squadra apparaît plutôt comme un bonus. L'Italie est largement favorite du duel. Et la physionomie de la rencontre va confirmer cet état de fait.

Il ne faut que six minutes à Francesco Totti pour ouvrir le score. Et si Marc et Wilmots et ses coéquipiers ont poussé la Squadra dans ses derniers retranchements, ce sont les Italiens, plus efficaces, qui double la mise grâce à Stefano Fiore. La logique est respectée. La Belgique quittera le tournoi, cinq jours plus tard, après une contre-performance contre la Turquie.

Euro 2016: une leçon tactique

Seize ans plus tard, Diables et Azzuri se retrouvent au premier tour d'un tournoi continental, mais la donne a nettement changé. C'est en effet la Belgique et sa génération dorée qui entame cette rencontre avec la faveur des pronostics. Quelques mois auparavant, les Diables Rouges avaient livré une prestation remarquable contre la même Italie en amical (victoire 3-1) et ils abordent en confiance leur Euro 2016.

Mais le collectif italien va doucher l'enthousiasme belge. Parfaitement préparée et intraitable derrière, l'équipe d'Antonio Conte exploite les espaces dans le dos des défenseurs belges pour punir la Belgique. Emmanuele Giaccherini profite d'un bon ballon en profondeur de Leonardo Bonucci pour mettre la Squadra sur la voie du succès et c'est Graziano Pellé qui enfonce le clou dans les arrêts de jeu (2-0).