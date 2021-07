Franco Baresi confiant : "Nous avons des joueurs qui pourront leur poser des problèmes"

La légende du Milan AC est ravi de l'esprit d'équipe affiché par l'Italie jusqu'à présent dans le tournoi.

L'équipe de Roberto Mancini reste invaincue à cet Euro et s'offre un premier choc face aux Belges. Franco Baresi a été impressionné par le parcrous de la Squadra : "Ils jouent bien, avec leurs personnalités et pratiquent un football offensif de qualité", évoque l'ancien international dans des propos repris par The Guardian.

Plutôt que de désigner un joueur qui a attiré son attention, Baresi maintient que la force de cette équipe vient du collectif.

Contrairement aux précédentes équipes italiennes qui pouvaient s'appuyer sur des stars comme Gianni Rivera, Roberto Baggio ou encore Francesco Totti, l'équipe actuelle ne compte aucune star : "C'est difficile de ne pointer qu'un seul joueur. Le groupe est ce qui distingue cette équipe. C'est un groupe très uni, avec plusieurs jeunes joueurs qui s'épanouissent. Dans cette équipe, c'est vraiment le groupe qui a pris tout le monde par surprise, car chaque joueur se sent valorisé et important."

On s'attendait à ce que l'Italie balaie l'Autriche en huitième de finale, mais les hommes de Mancini ont finalement eu du mal, s'en remettant à l'éclair de Federico Chiesa et à une finition intelligente de Matteo Pessina pour l'emporter : "L'esprit d'équipe a fait la différence", poursuit Baresi.

Contre la Belgique, l'ancien défenseur estime que la Squadra a toutes ses chances malgré le talent présent dans le camp d'en face, à l'image d'un Lukaku que l'Italie connait très bien : "J'insiste sur l'esprit d'équipe. C'est quelque chose dont ils auront besoin pour le reste de la compétition. Ce ne sera pas facile contre la Belgique, ils ont des joueurs très talentueux mais je suis convaincu que nous avons des joueurs qui pourront leur poser des problèmes."