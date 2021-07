L'Union poursuit sa préparation et garde le bon cap : "On est tous impatients de découvrir la D1"

L'Union a fait match nul face au Standard peu après avoir écrasé Zulte-Waregem. Avant son retour officiel en D1A, l'Union poursuit sa préparation de manière appliquée.

Après une saison solide et une très longue série de victoires en D1B la saison passée, les Bruxellois gardent le rythme et restent invaincus lors de ses rencontres amicales jusqu'à présent.

Le gros test du moment pour les hommes de Felice Mazzù s'est joué face au Standard qui s'est terminé sur un nul vierge mais encourageant au yeux de Felice Mazzù : "Je veux qu’on joue chaque match pour le gagner mais ce match nul me satisfait, même si on s’est permis de rater un penalty", confiait le Carolo après la rencontre.

"Garder une nouvelle fois le zéro derrière est positif. Le groupe vit bien, on le voit aujourd’hui face à une équipe plus conséquente et qui avait envie. On a encore besoin de renforts mais l’arrivée de Lorenzo est une bonne chose. Il peut nous amener de la vivacité, il lui faudra un peu de temps d’adaptation mais il va s’intégrer petit à petit dans le groupe", analysait Felice Mazzù.

De retour de ses obligations internationales, Anthony Moris fêtait pour sa part sa première titularisation : "Ma première titularisation me fait du bien et surtout le fait de recommencer par un match d’une telle intensité contre un adversaire de qualité", confiait le portier sur le site du club. "La victoire n’est pas au bout, mais je suis satisfait parce qu’on a fait le travail. On doit continuer dans cette direction en mettant notre jeu petit à petit en place. Une deuxième clean sheet contre des équipes qu’on affrontera en championnat, c’est bon pour notre confiance. C’est aussi grâce à tout le travail de la saison dernière. Cela continue à payer et ça fait du bien."

Pour Ismaël Kandouss, la victoire n'était pas loin mais le Lillois a raté l'ouverture du score de très peu : "On a joué contre une grosse équipe qui avait envie. C’est plutôt un résultat encourageant, on a fait le travail que ce soit au niveau de l’axe central ou du gardien. La préparation est excellente pour l’instant et à titre personnel, le fait de reprendre tôt était une bonne décison. On enchaine les matchs, on grandit, on évolue. On est tous impatients de découvrir la D1, ça arrive à grands pas !"