Lionel Messi peut (enfin) vaincre la malédiction de l'Albiceleste

Lionel Messi est la preuve qu'on peut être considéré comme étant le meilleur joueur du monde voir même de l'histoire sans avoir pu apporter une grande victoire à son pays. Il est à 90 minutes de corriger le tir.

On pourrait commencer un article sur ce qu'il manque au Palmarès de Lionel Messi en citant tout ce qu'il a déjà remporté, tant collectivement qu'individuellement. Cependant, la liste serait tellement longue que cet article serait sans fin.

On pourrait résumer en disant qu'il a tout gagné avec le FC Barcelone, mais qu'il manque encore à son tableau de chasse un titre marquant avec l'Argentine. Il y a bien la médaille d'or aux Jeux Olympiques, en 2008, mais non seulement c'était il y a maintenant très longtemps, mais en plus cela ne suffit pas aux derniers sceptiques qui cherchent encore la petite bête concernant la carrière de l'Argentin.

Alors après une finale de coupe du monde perdue contre l'Allemagne (2014), des finales de Copa America avec la même issue (2007, 2015 et 2016), Messi a ce dimanche une (ultime) chance de remporter un trophée majeur.

On ne va pas se mentir, Messi a déjà 34 ans, il en aura 35 lors de la Coupe du Monde au Qatar et il n'aura plus beaucoup de possibilités pour enfin être prophète en son pays. Dimanche est donc peut-être sa dernière, contre l'ennemi brésilien, grand favori du tournoi avec un Neymar en feu et en pleine possession de ses moyens.

Les deux hommes se connaissent, mais il n'y en aura qu'un pour lever le trophée. Et Messi aimerait pour une fois terminer un trophée sans avoir de larmes de tristesse.