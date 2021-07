Donnaruma, la presse est unanime

Comme Gianluigi Buffon ou Francesco Toldo, deux de ses glorieux prédécesseurs dans la cage de l’Italie, Gianluigi Donnarumma tient sa séance de tirs au but référence. Un moment de gloire célébré dans la mythique enceinte de Wembley, où le jeune joueur de 22 ans, dont l’arrivée au PSG doit bientôt être officialisée, s’est montré décisif pour faire basculer le sort de cette première demi-finale de l’Euro contre l’Espagne (1-1, 4 à 2 aux t.a.b.).

Ce mercredi matin, la presse italienne vante les mérites de l’ex-gardien du AC Milan, qui a bloqué la tentative d’Alvaro Morata et dont la prestance a déstabilisé le premier tireur de la Roja, Dani Olmo, qui a envoyé sa tentative dans le ciel londonien. « L’hypnotiseur a encore frappé », se félicite la Gazzetta dello Sport, qui lui attribue la note de 8/10, voit en lui le meilleur Italien de la partie et « le meilleur gardien du tournoi ». Le quotidien sportif salue ce « magicien des 11 mètres (NDLR : la distance entre le but et le point de pénalty), avec ses 196 centimètres et ces bras gigantesques qui rendent le but plus petit pour le tireur ».

« Un chef d’œuvre », « invincible », le « show » Donnarumma

Le Corrierre dello Sport lui attribue également un 7,5/10, là où Tuttosport s’enflamme sur le « show » Donnarumma. Le Corrierre della Serra parle, lui, carrément de « chef d’œuvre » et rappelle également son match contre la Belgique en quart de finale, où il avait repoussé une tentative du milieu des Diables rouges Kevin de Bruyne. La Stampa parle « d’un arrêt qui nous donne la finale » et lui octroie également un mérité 8/10. « Invincible », s’exclame à son sujet la Repubblica.