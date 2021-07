L'équipe type de l'Euro 2020: des Anglais, des Italiens, pas de Diables Rouges

L'UEFA a présenté son équipe-type du tournoi, logiquement dominée par les Anglais et les Italiens.

Il n'y a pas de grande surprise et il n'y a pas de Diable Rouge dans l'équipe-type du tournoi dressée par l'UEFA. L'Italie, championne d'Europe et l'Angleterre, battue en finale placent chacune trois joueurs dans ce onze de base: Donnarumma, Chiellini et Chiesa, côté italien, Maguire, haw et Sterling côté anglais.

Le Danemark ,demi-finaliste, place Kasper Dolberg et Joachim Maehle, l'Espagne est représentée par Perdi. Leader de la Nati, Granit Xhaka prend place dans l'entrejeu aux côtés de Paul Pogba. Tandis que c'est Cristiano Ronaldo, meilleur buteur du tournoi, qui complète l'effectif.