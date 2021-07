🎥 Roofe, Schick, Insigne... à qui le but européen de la saison?

Ligue des Champions, Ligue des Champions féminine, Europa League, Euro 2020... les compétitions européennes se sont succédées tout au long de la saison 2020-2021. Et l'UEFA a sélectionné dix buts qui sont nominés pour le trophée du but européen de la saison.

De la superbe bicyclette de Mehdi Taremi avec Porto aux frappes sensationnelles de Patrik Schick (avec la République Tchèque) et Kemar Roofe (avec les Rangers) en passant par la lucarne de Sarah Zadrazil avec le Bayern: c'est désormais aux internautes de faire leur choix.

⚽️ https://t.co/sQezPQoaea Goal of the Season 🌠



Enjoy 10 golazos from 2020/21 UEFA competition & vote for your favourite! 🥰#GoalOfTheSeason