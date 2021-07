Man U confirme: accord de principe pour le transfert de Raphaël Varane

Le Real Madrid et Manchester United négocient depuis un moment en coulisses, ils sont finalement parvenus à un "accord de principe", comme le confirme ce mardi Manchester United. Le défenseur central doit désormais s'entendre avec la direction mancunienne sur les termes de son contrat et passer sa visite médicale avant que son transfert ne soit officialisé.

C'est la fin d'une longue et belle aventure qui se précise pour Raphael Varane, qui avait rejoint le Real Madrid il y a dix ans et qui a remporté trois titres de champion d'Espagne, une Coupe du Roi, deux Supercoupes d'Espagne, trois Supercoupes d'Europe, quatre Coupes du monde des clubs et, bien entendu, quatre Ligues des Champions avec les Merengue.

𝗕𝗼𝗻𝘀𝗼𝗶𝗿, 𝗥𝗲𝗱𝘀 👋



We have agreed a deal in principle for the transfer of @RaphaelVarane to United! 🔴⚪️⚫️#MUFC