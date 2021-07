JO: ridicule jusqu'au bout, la France explose en plein vol

L'équipe de France de football devait s'imposer contre le Japon, si possible avec deux buts d'écart, pour se qualifier.

Mais les Bleus de Sylvain Ripoll ont tout simplement explosé en plein vol contre le Japon. Non seulement les Français n'ont pas gagné, non seulement ils n'ont pas fait match nul, ils n'ont pas simplement perdu: ils ont été scandaleusement absents et se sont lourdement inclinés sur le score de 0-4.

Kubo et Sakai, l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille, sont les buteurs de la première période. Miyoshi, le joueur de l'Antwerp, a planté le 0-3 juste avant que les Bleus ne terminent à 10 après un carton rouge reçu par Kolo Muani pour une faute aussi stupide que dangereuse. Maeda mettra même le 0-4 dans les arrêts de jeu.

Avec seulement 3 points, les Français de Gignac quittent le tournoi. Dans ce groupe, le Japon et le Mexique sont qualifiés.