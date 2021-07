Officiel : Un ancien Mauve prêté au Torino

L'attaquant de 26 ans évoluait la saison dernière dans les rangs du Genoa.

Marko Pjaca rejoint le Torino en prêt avec option d'achat en provenance de la Juventus. L'international croate (24 sélections et 1 but) qui évoluait au Dinamo Zagreb avait rallié la Vieille Dame contre un chèque de 23 millions d'euros en 2016. En cinq saisons, le joueur âgé de 26 ans a enchaîné les prêts à Schalke 04, à la Fiorentina, à Anderlecht et au Genoa. Il n'avait joué que quatre rencontres en 2020 avec les Bruxellois avant l'interruption de la saison à cause du coronavirus.