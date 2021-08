Alisson Becker prolonge à Liverpool

Liverpool travaille dur à la prolongation de ses cadres cet été : après Trent Alexander-Arnold et Fabinho, c'est désormais Alisson (28 ans) qui a signé un nouveau contrat chez les Reds. Un bail longue durée puisque le portier international brésilien a signé jusqu'en 2027 à Anfield.

