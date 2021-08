Jean-Michel Aulas évoque les ambitions de l'Olympique Lyonnais : "Aller chercher l'Europa League"

En Ligue 1, le président des Gones vise le podium sans trop y croire.

Dans les colonnes de L'Equipe, Jean-Michel Aulas a évoqué les ambitions de l'Olympique Lyonnais pour la saison à venir. "Comme tous les ans, on doit aller en Ligue des Champions et donc accrocher l'une des trois premières places. Paris est vraiment au-dessus du lot cette année et leur recrutement n'est même pas une bonne nouvelle pour le championnat. Et après Paris, tout est possible", a confié le boss des Gones.

Le boss de l'OL espère aussi faire un gros coup en Coupe d'Europe. "Mais en fait, notre objectif numéro un sera d'aller chercher l'Europa League. Même si c'est prétentieux, il faut jouer pour la gagner. C'est l'année ou jamais vu notre effectif pour nous imposer. On a une équipe de grande qualité et j'ai une grande confiance pour qu'on aille loin dans cette épreuve avec un entraîneur de très grand talent", a conclu Aulas.