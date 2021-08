Officiel : Danny Ings rejoint Aston Villa

L'attaquant de Southampton Danny Ings quitte les Saints à un an de la fin de son contrat et rejoint Aston Villa.

Danny Ings (29 ans) quitte Southampton contre 30 millions d'euros et rejoint Aston Villa, qui a officialisé le transfert ce mercredi soir. L'international anglais disposait encore d'un an de contrat chez les Saints, qui font donc une bonne affaire à ce tarif. Une nouvelle arrivée offensive pour les Villains après Buendia (Norwich) et Leon Bailey (Bayer Leverkusen). En prévision de la manne financière de Jack Grealish, en partance vers Manchester City ?