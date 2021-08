Ligue 1 2020-2021: Lille doit confirmer avec un nouveau mentor

Ce vendredi, les trois coups de la Ligue 1 seront donné avec la rencontre entre Monaco et Nantes. C'est l'occasion de faire le tour des favoris à la succession de Lille et des têtes connues du championnat. Nous poursuivons avec Le champion en titre lillois.

A la surprise générale, tant le PSG remportait titre sur titre, le LOSC a terminé devant les Parisiens la saison dernière et a été sacré champion de France. Mais depuis, tout a pratiquement changé.

Au niveau de la direction, Lopez et Campos ont quitté le club, Olivier Létang est arrivé. Sur la pelouse, ou du moins juste en dehors, Christophe Galtier est parti exercer son talent du côté de l'OGC Nice et il a été remplaçé (de nouveau à la surprise générale) par Jocelyn Gourvennec.

Sur la pelouse, ce n'est pas encore le grand ménage: José Fonte est finalement resté pour une année supplémentaire, et Mike Maignan a pris la direction du Milan AC. D'autres joueurs pourraient encore quitter le club dans les prochaines semaines comme Ikoné ou Renato Sanches.

Au rayon des arrivées, si Onana a été officialisé ce jeudi, c'est le calme plat mais là aussi tout pourrait s'accélérer dans les prochaines semaines, surtout en fin de mercato.

Qu'attendre de Lille cette saison? Avec une nouvelle direction, et peut-être une nouvelle ossature dans les prochaines semaines, le LOSC pourrait être dans une saison de transition, surtout que l'équipe va devoir jouer sur plusieurs tableaux. Comme il y a deux saisons, la Ligue des Champions s'invite dans le Nord, et c'est certainement cela leur plus belle récompense, sportive et financière.