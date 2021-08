Pep Guardiola écarte l'arrivée de Lionel Messi à Manchester City : "Il n'est pas dans nos plans"

Depuis l'officialisation du départ de Lionel Messi (34 ans) par le FC Barcelone jeudi soir, le Paris Saint-Germain et Manchester City sont les deux destinations qui sont avancées pour la suite de la carrière de l'Argentin.

L'ancien coach du Barça a évoqueé la fin de l'aventure Messi à Barcelone. "Ce fut une surprise pour tout le monde, moi y compris. Le président a été clair sur la raison de son départ. Je n'ai pas parlé avec le joueur ni avec le président, donc je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais quand vous avez perdu beaucoup d'argent, la décision est vite prise" a-t-il réagi avant de remercier l'Argentin. "J'ai une énorme gratitude pour le joueur le plus extraordinaire que j'ai vu de ma vie. Il m'a aidé à gagner des trophées avec Barcelone, puis à aller au Bayern puis à City. Je lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière", a expliqué le Catalan ensuite interrogé sur la possibilité de voir la Pulga le rejoindre à Manchester City.

Le PSG semble finalement seul en course dans ce dossier puisque Pep Guardiola a écarté l'arrivée du sextuple Ballon d'Or ce vendredi en conférence de presse. "Nous avons investi sur Jack Grealish et il portera le numéro 10, car il nous plaît et que nous pensions que Leo resterait au Barça. Désormais, Léo n'est pas dans nos plans", a assuré le coach des Citizens. La voie semble désormais libre pour Paris.