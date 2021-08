Officiel: Manchester United prête un défenseur à Aston Villa

Aston Villa a officialisé l’arrivée d’Axel Tuanzebe (23 ans), en provenance de Manchester United.

L’international anglais U21 a été prêté jusqu’à la fin de la saison par les Red Devils. Il retrouve ainsi le club dans lequel il a déjà évolué en 2018 et 2019. Le défenseur a jusque-là disputé 19 matchs de Premier League.

