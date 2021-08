Werner a hâte de former un duo offensif avec Lukaku : "C'est un attaquant de classe mondiale"

Big Rom devrait s'intégrer directement dans la formation de Thomas Tuchel à son arrivée du côté de Chelsea.

Romelu Lukaku devrait signer à Chelsea ce jeudi. Timo Werner a hâte de voir le Belge débarquer chez les Blues car il espère qu'ils pourront tous les deux mener l'attaque des Blues lors du nouvel exercice. L'Allemand explique qu'il a joué son meilleur football lorsqu'il avait un homme à ses côtés en attaque au RB Leipzig et il est convaincu que Lukaku peut avoir un impact tout aussi positif sur son jeu.

"Il est probablement l'un des trois meilleurs attaquants du monde en ce moment", a déclaré l'attaquant allemand à Sky Sports. "Cela ne fait aucun doute. Je ne pense pas que nous ayons besoin d'en dire trop sur lui. C'est un attaquant de classe mondiale qui profiterait à n'importe quelle équipe. Je pense certainement à Leipzig que cela m'a toujours aidé d'avoir un gros attaquant à mes côtés", a confié Werner.

"Je pense que c'est toujours bien parce que je ne suis pas le plus grand et quand vous jouez seul devant, vous avez toujours l'attention d'un ou deux défenseurs. C'est une bonne nouvelle arme à avoir dans notre jeu quand vous savez que si vous jouez un long ballon, il le gardera. Et puis les joueurs rapides autour de lui peuvent déclencher - je pense que c'est bon pour n'importe quelle équipe", a conclu l'attaquant allemand.