Kompany et Anderlecht à 180 minutes de l'Europe : "Vitesse vaut le top 4 belge"

Le RSCA est à la veille d'un match aller crucial face à Vitesse Arnhem : les Mauves peuvent disputer des poules européennes et remplir l'un des objectifs principaux de leur nouvelle ère. Vincent Kompany sait les enjeux de cette double confrontation.

Vincent Kompany ne veut pas se mettre de pression supplémentaire à l'approche de ce match, mais sait que ce ne sera pas facile pour Anderlecht. "Est-ce que sont les matchs les plus importants de ma carrière de coach ? Je ne sais pas, je le vis de manière sereine, à Anderlecht chaque match est important", temporise-t-il. "Parce qu'alors, les rencontres ayant amené à l'Europe la saison passée aussi étaient les plus importants. On travaille comme il faut, et on va devoir être prêts à relever ce défi".

Anderlecht doit aborder chaque match à domicile en favori

Un défi que le coach du RSCA évalue : "Vitesse Arnhem est une équipe qui joue le top 4 aux Pays-Bas, donc qui jouerait le top 4 chez nous, c'est simple. C'est un match qui aurait sa place en poules de la compétition plutôt qu'en barrages", estime Kompany. "On sait que ça nous réussit d'affronter des équipes qui proposent du jeu, mais on ne va sûrement pas les sous-estimer. Un favori ? Impossible à dire, mais à domicile, Anderlecht doit aborder chaque match comme s'il était favori, c'est dans la culture du club".

Vincent Kompany a également répondu avec le sourire aux questions de journalistes néerlandais présents pour l'occasion. "Le football néerlandais a toujours été un exemple, malgré la rivalité entre les deux pays et même si le foot belge a évolué récemment", concède-t-il. "Anderlecht, de son côté, n'a plus le statut des années 70 quand il rivalisait avec l'Ajax, mais le club est en progrès, se relève et est progressivement là où il veut en être. On pense au long terme".