Un Diable Rouge dans les nommés par la FIFA pour le joueur de l'année

Lionel Messi n'est pas dans cette liste de trois joueurs.

Ce jeudi, l'UEFA a dévoilé ses finalistes pour les trophées de meilleur joueur et de meilleur entraîneur lors de la saison 2020-2021. Concernant les joueurs, on retrouve trois hommes qui ont participé à la finale de la Ligue des Champions remportée par Chelsea face à Manchester City (1-0) : les milieux des Blues Jorginho (29 ans) et N'Golo Kanté (30 ans), mais aussi le maître à jouer des Citizens Kevin De Bruyne (30 ans). Grâce à son sacre lors de l'Euro avec l'Italie, Jorginho s'impose comme le favori.

Concernant les coachs, Pep Guardiola (Manchester City) et Thomas Tuchel (Chelsea) ont logiquement été récompensés pour le parcours des deux équipes anglaises en C1. Et on retrouve également le sélectionneur transalpin Roberto Mancini, nommé à la suite de la victoire de la Squadra azzurra cet été. Les vainqueurs seront révélés lors du tirage au sort de la phase de groupes de la LdC le 26 août.