Hein Vanhaezebrouck: "J'aurais pu être un coach très satisfait"

Hein Vanhaezebrouck a vu beaucoup de bonnes choses... mais les Buffalos ont été vaincus en Pologne.

La Gantoise a été battue par le plus petit écart, en Pologne, en barrage aller de la Conference League. Et pourtant, les Buffalos ont eu les occasions pour s'imposer. "Je suis satisfait de notre prestation, mais j'aurais pu être un coach très satisfait", résume Hein Vahaezebrouck.

"Si nous avions transformé nos occasions et si nous ne leur avions pas donné un but", ajoute le coach gantois. "A la pause, nous aurions déjà dû être devant au marquoir. On aurait vu un tout autre match après le repos."

Mais ce sont bien les vice-champions de Pologne qui étaient à la fête jeudi soir. Les Buffalos devront faire avec... et se montrer beaucoup plus efficaces devant le but, jeudi prochain, sur la pelouse de la Ghelamco Arena.