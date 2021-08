Serie A : débuts réussis pour Mourinho, ça passe pour Napoli malgré l'exclusion d'Osimhen

Napoli et la Roma clôturaient les rencontres du jour, en attendant Cagliari et l'AC Milan demain soir.

Napoli - Venezia

Le Napoli de Spalletti accueillait le promu Venezia où Daan Heymans était titulaire. Mais les locaux se retrouvaient réduits à dix après 23 minutes de jeu. L'ancien Carolo Victor Osimhen voyait rouge pour un geste d'humeur. Les Partenopei tenaient bon, et ouvraient même le score après le repos. Insigne donnait l'avance aux siens sur penalty (62e) après son but refusé cinq minutes plus tôt. Elmas (72e) doublait ensuite la mise.

Roma - Fiorentina

Après l'expulsion de Drągowski (17e), le gardien polonais de la Fiorentina, Mkhitaryan (26e) ouvrait le score pour la première de José Mourinho sur le banc romain. Après le repos, le Romain Zaniolo (52e) prenait un second carton jaune et rejoignait les vestiaires. Milenkovic (60e) égalisait pour la Viola à l'heure de jeu, avant que Veretout (64e) ne redonne l'avantage à la Louve puis ne fixe le score finale (79e).