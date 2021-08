Serie A : la Lazio sans pitié face à Spezia, l'Atalanta accrochée par Bologne

Ciro Immobile a livré une prestation cinq étoiles en plantant un triplé.

La deuxième journée de Serie A se poursuivait ce samedi soir avec les rencontres Lazio-Spezia et Atalanta-Bologne. Face aux hommes de Thiago Motta, la Lazio Rome s'est montrée intraitable

Malgré avoir été mené dès la 4e minute suite à un but de Verde, club laziale retournait aux vestiaires sur le score de 3-1 à la mi-temps grâce à un triplé de Ciro Immobile. La seconde période redémerrait sur les chapeaux de roue avec un but de Felipe Anderson. En fin de rencontre, Hysaj et Luis Alberto alourdissaient un peu plus la marque. Score final : 6-1.

L'opposition entre l'Atalanta Bergame et Bologne (nouveau club d'Arthur Theate) s'est montré beaucoup moins prolifique puisque les deux équipes se sont quittées sur le score de 0-0 malgré une grosse domination de la part de la Dea.