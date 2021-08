Manchester City détruit Arsenal !

Il n'y a pas eu le moindre suspense à l'Etihad !

Arsenal est malade, et la victoire en coupe de la Ligue cette semaine n'aura rien démontré du tout. Ce samedi, ce n'était pas n'importe qui en face: Manchester City. Et les champions en titre ont mis une giffle aux Gunners.

Le score est sévère: 5-0 ! Un premier but qui tombe rapidement via Gundogan (7', 1-0), un deuxième dans la foulée par Ferran Torres (12', 2-0). La rencontre est terminé et Xhaka, en joueur pas vraiment exemplaire, va tacler dangereusement un adversaire et est expulsé. Le problème, c'est qu'à cet instant il reste 55 minutes.

Du coup, les buts s'enchaînent: Gabriel Jesus (43', 3-0), Rodri (53', 4-0) et Ferran Torres signe un doublé (84', 5-0). C'est lourd, très lourd pour les Gunners qui n'ont pas touché le ballon après la pause.

Si City a maintenant 6 points sur 9, Arsenal n'en a toujours pas et ets bon dernier du championnat. Arsène Wenger et ses invincibles ne doivent pas en croire leurs yeux.