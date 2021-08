Pas de Sambi Lokonga dans le 11 pour le choc face à Manchester City

Titulaire depuis le début de saison, Albert Sambi Lokonga est cette fois sur le banc pour le déplacement à Manchester City.

Côté City, pas de Kevin De Bruyne, toujours blessé, mais bien le nouveau venu Jack Grealish.