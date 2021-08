🎥 Zlatan Ibrahimovic travaille dur pour revenir en forme

Le Suédois s'était fait opérer du genou en juin.

Malgré ses 39 ans, Zlatan Ibrahimovic n'en a pas terminé avec le football de haut niveau.

Blessé depuis la saison dernière et opéré au mois de juin, Ibra travaille dur depuis, dans le but de revenir en forme. Et les choses ont l'air de bien se passer, comme l'attaquant le laisse entrevoir.