Saul Niguez (Atlético) a rejoint la Premier League

Saul Niguez (26 ans) est un monument à l'Atlético Madrid : formé au club, il y est devenu incontournable et compte la bagatelle de 340 matchs (43 buts) pour les Matelassiers. Mais Saul va découvrir un championnat étranger pour la première fois : l'international espagnol (19 sélections) a été prêté par l'Atlético (avec option d'achat) à Chelsea pour la saison à venir.

We’re delighted to welcome @saulniguez to the club on a season-long loan! ✍️#HolaSaul 🇪🇸