Didier Deschamps sous pression ? "La Coupe du Monde, ça fait trois ans ..."

La France n'est plus aussi impériale qu'en 2018 : après un Euro manqué, les Bleus ont enchaîné deux matchs nuls dans ces qualifications pour le Mondial.

La France est confortablement en tête de son groupe qualificatif pour le Mondial 2022, mais le fond de jeu et les résultats récents ne plaident pas en faveur de Didier Deschamps et des Bleus, qui ont partagé l'enjeu (1-1) à deux reprises face à la Bosnie-Herzégovine et en Ukraine. "Faire match nul, ce n'est pas l'ambition qu'on doit avoir, je ne vais pas m'en contenter. Cela fait deux matchs sans victoire et ce n'est pas habituel pour nous" concède Deschamps auprès de l'AFP après le partage à Kiev.

En réalité, la France reste même sur ... cinq matchs nuls : les Bleus avaient déjà enchaîné deux partages en poules de l'Euro 2020 après leur victoire inaugurale face à l'Allemagne, avant d'être amenés aux tirs au but (et éliminés) en 8es par la Suisse. Déjà remis en question après cette sortie prématurée, Deschamps reste sous pression malgré son titre de champion du monde. "La Coupe du Monde, ça fait trois ans. L'important c'est aujourd'hui et demain", pointe-t-il.

"Il n'y a que trois joueurs du onze du Mondial. Ca ne veut pas dire que ceux présents ne sont pas au même niveau, mais trois ans en football, c'est long. On ne peut pas regarder dans le rétroviseur", insiste Deschamps. "Des périodes moins efficaces, cela peut arriver. Il faut faire en sorte de proposer plus pour obtenir plus".