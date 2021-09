Lukaku veut que la FIFA et l'UEFA s'expriment et agissent contre les supporters hongrois : "Assez, c'est assez"

L'attaquant voulait partager son opinion sur ce qui se passe en Hongrie et les insultes racistes des supporters lors du match contre l'Angleterre.

"Cela fait des années maintenant. Je n'ai pas vu les images, mais j'en ai entendu parler. Écoute, on en parle souvent. Pas seulement sur les questions raciales. Il est temps de faire quelque chose. Nous sommes en 2021. De nombreuses équipes ont des joueurs d'horizons et de religion différents. La FIFA et l'UEFA doivent s'en occuper", a déclaré Lukaku à Het Nieuwsblad.

"Franchement, ça suffit. Nous sommes là pour divertir les gens, mais nous ne pouvons pas offrir de divertissement dans un tel environnement. C'est le moment, cela fait des années que ça dure."

Mais quelles actions ? Interdire les Hongrois du football international ? "J'ai mon opinion personnelle mais je ne veux pas que les gens me tirent dessus. Alors je garde ça pour moi. Mais en fin de compte, l'UEFA et la FIFA doivent prendre des mesures sérieuses. Je ne pense pas que les joueurs de l'équipe nationale hongroise devraient en souffrir."