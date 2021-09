Raymond Domenech séduit par Romelu Lukaku : "Un des meilleurs au monde"

Le Diable Rouge a séduit bien plus d'un observateur lors de sa 100e en équipe nationale.

Avec un doublé et un assist face à la Tchéquie pour sa 100e avec les Diables, Romelu Lukaku a encore une fois montré tout ce dont il était capable offensivement.

Une prestation qui n'a pas laissé indifférent puisque Raymond Domenech est sous le charme du joueur et l'a exprimé dans 'L'Equipe du Soir' : "À l’heure actuelle, il est l’un des meilleurs attaquants mondiaux. Lewandowski, Haaland, Mbappé, Lukaku… il y en a quelques-uns".

"Il a une puissance impressionnante. Et nous nous sommes rendus compte que, même dans les petits espaces, il peut se débrouiller. Regardez le troisième but, il est dos au but, il joue en déviation de manière très juste de l’extérieur. Il a travaillé sur son jeu dans les petits espaces."