Eliminatoires européens: le Danemark, dernière nation en course pour le carton plein

Imiter la Belgique et l'Italie qui avaient réussi le 30 sur 30 sur la route de l'Euro 2020? Seul le Danemark peut encore l'espérer.

Le Danemark avait séduit durant l'Euro en atteignant les demi-finales et en poussant l'Angleterre, sur son terrain et devant ses supporters, aux prolongations. Quelques semaines plus tard, les Danois sont toujours dans l'euphorie et ils réalisent une bluffante campagne de qualifications pour le Mondial 2022.

D'impressionnants Danois, sur la lancée de leur Euro

Dans un groupe dont ils étaient les grands favoris au moment du tirage au sort, avec Israël, l'Autriche et l'Ecosse comme principaux adversaires, Mikkel Damsgaard et ses équipiers sont intraitables et irrésistibles. La Danish Dynamite avait déjà brillé avant l'Euro, elle a confirmé début septembre, avec des succès contre l'Ecosse et aux Îles Féroé et un impressionnant carton contre Israël mardi soir.

Résultat des courses, à quatre journées de la fin des éliminatoires, le Danemark est quasiment qualifié avec la meilleure attaque (22 buts, comme les Pays-Bas), la meilleure défense (pas encore un seul but concédé par Kasper Schmeichel) et un bilan parfait de 18 points sur 18.

Quatre nations invaincues

Tous les autres grands d'Europe ont perdu des points depuis le coup d'envoi de la campagne, y compris l'Angleterre qui avait remporté ses cinq premiers matchs avant de partager l'enjeu en Pologne, mercredi soir. Mais les Three Lions restent invaincus et ils ne sont pas les seuls.

L'Italie qui surfe sur une impressionnante série de 37 matchs sans défaite, a aligné quatre victoires et deux partages depuis le début des éliminatoires. C'est un peu moins bien que la Belgique (16 points sur 18). Le Portugal (4 victoires, 1 partage) et la France (3 victoires, 3 nuls) sont les deux autres seules nations encore invaincues alors qu'il reste deux trêves internationales pour déterminer l'identité des dix premiers qualifiés européens pour le Mondial 2022.