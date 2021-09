Officiel: Malgré les sifflets, le Barca renforce sa confiance en Sergi Roberto

Fabrizio Romano, le célèbre journaliste italien, et Marca annoncent ce matin que Sergi Roberto devrait incessamment sous peu prolonger à Barcelone. En fin de contrat en juin prochain, le défenseur espagnol devrait prolonger son bail jusqu'à juin 2024, soit deux saisons.

Capable de jouer sur le côté droit comme au milieu de terrain, la polyvalence du joueur de 29 ans est une arme intéressante pour les Blaugrana. Formé à la Masia, Sergi Roberto était en larmes après le match face au Bayern, après avoir été sifflé durant une partie de la rencontre ainsi qu'à sa sortie à l'heure de jeu.

Voilà qui devrait donc le remettre d'aplomb.

Barcelona are closing on Sergi Roberto new contract, as per @marca. Agreement set to be reached and signed until June 2024 - two years more. He’s staying and extending the contract. 🔴 #FCB